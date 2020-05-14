Каштру хоче зіграти з Динамо до кінця травня

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар зможе підготуватися до першого матчу в чемпіонаті України.
Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.
"Шахтар відновив тренування в загальній групі. В якому стані футболісти? Не всі знаходяться на одному рівні готовності, але великої різниці немає. З самого початку карантину ми щодня спостерігали абсолютно за всіма гравцями і прекрасно знаємо, що вони перебувають у задовільному стані, щоб підготуватися до першого офіційного матчу з Динамо.
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Сподіваємося зіграти цей поєдинок вже в кінці травня. Хлопці не в ідеальних, але в хороших кондиціях, щоб відпрацювати до відновлення чемпіонату. До поєдинку досить часу, щоб гідно показати себе", - розповів Каштру.
Нагадаємо, Шахтар відновив тренування.