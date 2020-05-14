Каштру хоче зіграти з Динамо до кінця травня

Шахтар зможе підготуватися до першого матчу в чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Шахтар відновив тренування в загальній групі. В якому стані футболісти? Не всі знаходяться на одному рівні готовності, але великої різниці немає. З самого початку карантину ми щодня спостерігали абсолютно за всіма гравцями і прекрасно знаємо, що вони перебувають у задовільному стані, щоб підготуватися до першого офіційного матчу з Динамо.