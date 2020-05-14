 Метревелі: Нові стадіони підвищать привабливість УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Метревелі: Нові стадіони підвищать привабливість УПЛ

Сьогодні 19:32 633 0
Михайло Метревелі прокоментував проблему українських стадіонів
Метревелі: Нові стадіони підвищать привабливість УПЛ
#Метревелі, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Комфорт і сервіс на стадіонах допоможуть повернути глядачів на трибуни

Про це розповів кандидат на пост президента УПЛ Михайло Метревелі у Facebook.

"Один з ключових тез моєї програми як кандидата на пост президента УПЛ - будівництво і реконструкція стадіонів. В даний час, тільки половина всіх стадіонів УПЛ, мають криті трибуни і призначені для відвідувань в будь-яку погоду.

Більшість реконструкцій, що проходили на початку 2000-х, були косметичними та зараз багато хто з цих стадіонів виглядають архаїчними, морально і фізично застарілими, в стилі 60-х років.

Немає сумнівів, нові арени з сучасним дизайном, комфортом і сервісами підвищать привабливість УПЛ і повернуть глядачів на трибуни.

Важливо, наслідуючи приклад інших країн, що розвиваються, як можна швидше почати просування стратегії державної підтримки, щоб в наступні 5 років в країні з'явилося якомога більше сучасних арен на 7-15 тисяч глядачів.

Державні інвестиції в капітальне будівництво повинні бути вигідні всьому суспільству, вони забезпечать велику кількість нових робочих місць на стадіях будівництва і експлуатації, а також додаткові податкові збори і надходження в казну", - написав Метревелі.

На посаду глави Прем'єр-ліги претендують - Михайло Метревелі, Олег Смалійчук і Олександр Шевченко.

Раніше, Смалійчук заявляв, що готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно.

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