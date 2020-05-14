 Денисов: УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту

Сьогодні 15:37 439 0
Директор телеканалів вважає, що цей бізнес не є прибутковим
Денисов: УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту
#Денисов, #УПЛ

Джерело - ТК Футбол.

Через слабкість продукту та економічні показники по прибутку населення УПЛ не має міжнародного попиту.

Про це заявив директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Я добре знаю цей ринок з точки зору концепції. Сьогодні я не можу сказати, що з'явиться великий гравець на продукт під назвою УПЛ. Тут є кілька чинників: слабкий продукт та економічні показники по прибутку населення.

УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту. Цей бізнес не прибутковий. Будь-який великий гравець поцікавиться періодом повернення інвестиції та розвитком продукту надалі.

Також потрібно дивитися на дохід населення. Якщо звернути увагу, той же DAZN відкривається в високорозвинених країнах: Швейцарія, Англія, Бразилія, США, Німеччина і т.д.

Сьогодні потрібно розуміти: скільки одна сім'я може заплатити за перегляд футболу і як ти будеш поширювати цей бізнес, наскільки ти захищений від піратів. Бізнес дуже важкий", - зазначив Денисов.

Раніше, УПЛ відновиться 30 травня.

Нагадаємо, Олександрія проти догравання УПЛ в Києві.

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