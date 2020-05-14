Денисов: УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту

Через слабкість продукту та економічні показники по прибутку населення УПЛ не має міжнародного попиту.

Про це заявив директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Я добре знаю цей ринок з точки зору концепції. Сьогодні я не можу сказати, що з'явиться великий гравець на продукт під назвою УПЛ. Тут є кілька чинників: слабкий продукт та економічні показники по прибутку населення.

УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту. Цей бізнес не прибутковий. Будь-який великий гравець поцікавиться періодом повернення інвестиції та розвитком продукту надалі.

Також потрібно дивитися на дохід населення. Якщо звернути увагу, той же DAZN відкривається в високорозвинених країнах: Швейцарія, Англія, Бразилія, США, Німеччина і т.д.

Сьогодні потрібно розуміти: скільки одна сім'я може заплатити за перегляд футболу і як ти будеш поширювати цей бізнес, наскільки ти захищений від піратів. Бізнес дуже важкий", - зазначив Денисов.