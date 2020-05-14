Президенту львівських Карпат Петру Димінському команда зовсім не цікава.

Про це заявив колишній гравець команди Михайло Кополовець.

"У Карпати приходять напівфабрикати, вони грають за гроші, не за клуб. Коли ми виступали за Карпати, то в нас були одні з найнижчих зарплат в Україні. Але ми грали в Лізі Європи.

Президенту, мабуть, команда не цікава. Просто він не хоче, щоб цей бренд був в інших руках. Він не може підняти зарплати? Може. Не хоче. Команда зараз у руках двох людей. Є інвестори, які хочуть забрати. Хтось не хоче… Тоді вилетить вона у Першу лігу", - сказав Кополовець.