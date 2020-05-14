 Стало відомо, чому Динамо не подало апеляцію у справі Бєсєдіна | Футбол | Champion.com.ua
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Стало відомо, чому Динамо не подало апеляцію у справі Бєсєдіна

Сьогодні 12:25 838 0
Президент клубу - про дискваліфікацію форварда на один рік
Стало відомо, чому Динамо не подало апеляцію у справі Бєсєдіна
#Суркіс, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

У київському Динамо згодні з рішенням про дискваліфікацію Артема Бєсєдіна на один рік.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми не подавали апеляцію, тому що згодні з рішенням. Бєсєдін ні в чому не винен, але ми знаємо, що за такі речі дуже суворо карають - він міг бути дискваліфікований на чотири роки.

Переговоривши з Артемом і адвокатом, ми вирішили чекати можливої ​​апеляції ВАДА, але цього не сталося. Він був переконливим в УЄФА і я вважаю, що з урахуванням перенесення Євро-2020, карантин пішов Бєсєдіну на користь. Він мріє зіграти на чемпіонаті Європи, але йому потрібно буде довести своєю грою, що гідний грати в команді Шевченка. Для цього у Артема буде півроку", - сказав Суркіс.

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