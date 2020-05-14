Тимчик: Рафаїлов гідний посади спортивного директора Динамо

Напевно у Сергія Рафаїлова були якісь неполадки з президентом клубу Зоря.

Про це заявив захисник луганського клубу Олександр Тимчик.

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"Що відчув, коли дізнався, що Рафаїлов залишає Зорю? Я до останнього не вірив, що він піде. Людина працювала в клубі більше десяти років. Коли почалися чутки про його відхід, мені не вірилося. Коли це сталося, я був в шоці. Це не нам вирішувати, напевно, у них були якісь неполадки з президентом.

Рафаїлов міг би бути корисний Динамо в цій ролі? Я не знаю, але тим, що Рафаїлов робив в Зорі, він цього вартий. Сергій Васильович ніколи не дасть клуб в образу. Що б не трапилося в клубі, як би ми не грали, він ніколи нічого поганого про Зорю не скаже. Він до останнього відстоював свою думку, що Зоря може, що Зоря повинна грати, Зоря в порядку, одним словом. Я думаю, Рафаїлов гідний цього", - розповів Тимчик.