Рафаїлов: Якщо побачите оголошення на стовпах про роботу для пенсіонерів - зателефонуйте мені

У колишнього генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова була одна примарна пропозиція майбутнього працевлаштування.

Про це розповів сам колишній функціонер.

"Мені 67 років. Я - шахтар, який пішов на пенсію у 50. Вже 17 років працюю на пенсії. Напевно, потрібно подумати про онуків чи, може, навіть про правнуків.

Ким я можу працювати в футболі? Тренером - ні. Напевно, у мене є якісь організаторські здібності. До футболу працював на посадах, де потрібно було проявляти такі здібності і працювати з людьми. Але щось ніде не бачив оголошення на стовпах, що на роботу потрібні пенсіонери. Якщо побачите - зателефонуйте мені.

Поки не знаю, пройшло занадто мало часу. У мене ще багато спогадів про все, хоча я вже трохи відійшов, заспокоївся. У мене була одна примарна пропозиція. Але зі мною дуже складно працювати. Тому треба добре подумати, чи потрібна вам така людина", - відзначив Рафаїлов.