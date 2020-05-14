Австрія офіційно визначила дату відновлення сезону

Першість візьме рестарт із 23-го туру

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Австрії, який був перерваний пандемією коронавірусу, поновиться 2 червня.

Про це повідомляє прес-служба австрійської Бундесліги.

Першість візьме рестарт із 23-го туру. Матчі австрійського чемпіонату відбуватимуться кожні 3 дні при порожніх трибунах. Завершити сезон у Бундеслізі запланували в перший тиждень липня.

Відзначимо, що на вимушену паузу лідером першості пішов ЛАСК. В активі команди з Лінца 27 очок. Другим іде Ред Булл Зальцбург (24 бали), а третій – віденський Рапід (20 пунктів).

До слова, другий етап сезону в австрійській Бундеслізі відбувається у двох групах - чемпіонській та на вибування. Набрані раніше очки команд розділяються навпіл.

Раніше, у Туреччині назвали дату відновлення чемпіонату.

Нагадаємо, що Серія А відновлює сезон з 13 червня.