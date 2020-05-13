У ПСЖ спростували інформацію про золоті чохли для футболістів

Гравці не отримають золоті чохли для телефонів

Французький ПСЖ спростував інформацію про те, що подарує всім гравцям по золотому чохлу на телефон на честь перемоги в національному чемпіонаті.

Про це повідомляє Le Parisien.

Паризький клуб заявив, що не має жодних стосунків з iDesign Gold, які займається виготовленням аксесуарів для смартфонів.

"Дана компанія незаконно користується нашим ім'ям в цілях власного піару. Інформація про те, що гравці отримають золоті чохли, не відповідає дійсності і вводить в оману, тому що подібна практика не відповідає цінностям ПСЖ", - йдеться в заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що гравці ПСЖ отримають золоті чохли на телефон за перемогу у чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.