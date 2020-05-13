У ПСЖ спростували інформацію про золоті чохли для футболістів

Джерело - espreso.tv.
Французький ПСЖ спростував інформацію про те, що подарує всім гравцям по золотому чохлу на телефон на честь перемоги в національному чемпіонаті.
Про це повідомляє Le Parisien.
Паризький клуб заявив, що не має жодних стосунків з iDesign Gold, які займається виготовленням аксесуарів для смартфонів.
"Дана компанія незаконно користується нашим ім'ям в цілях власного піару. Інформація про те, що гравці отримають золоті чохли, не відповідає дійсності і вводить в оману, тому що подібна практика не відповідає цінностям ПСЖ", - йдеться в заяві клубу.
Раніше повідомлялося, що гравці ПСЖ отримають золоті чохли на телефон за перемогу у чемпіонаті Франції.
Нагадаємо, ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.