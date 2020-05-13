У Динамо не визначились щодо підтримки кандидата в президенти УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Динамо підтримає кандидати на пост президента УПЛ, який представить реальний план дій.
Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.
"Наразі ми не бачили чітку програму жодного з кандидатів. На сьогодні футбольний клуб Динамо не визначився з підтримкою когось виключно з цієї причини.
Коли ми ознайомимося і зрозуміємо, що пропонують кандидати на пост президента УПЛ, тоді і зробимо вибір. Якщо ми побачимо реальний план дій, який допоможе в розвитку футболу і УПЛ, то підтримаємо цю людину", - розповів Суркіс.
На посаду глави Прем'єр-ліги претендують - Михайло Метревелі, Олег Смалійчук і Олександр Шевченко.
Раніше, Смалійчук заявляв, що готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно.