У Динамо не визначились щодо підтримки кандидата в президенти УПЛ

Ігор Суркіс прокоментував вибори президента УПЛ

Динамо підтримає кандидати на пост президента УПЛ, який представить реальний план дій.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Наразі ми не бачили чітку програму жодного з кандидатів. На сьогодні футбольний клуб Динамо не визначився з підтримкою когось виключно з цієї причини.

Коли ми ознайомимося і зрозуміємо, що пропонують кандидати на пост президента УПЛ, тоді і зробимо вибір. Якщо ми побачимо реальний план дій, який допоможе в розвитку футболу і УПЛ, то підтримаємо цю людину", - розповів Суркіс.

На посаду глави Прем'єр-ліги претендують - Михайло Метревелі, Олег Смалійчук і Олександр Шевченко.

Раніше, Смалійчук заявляв, що готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно.