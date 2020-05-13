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В УАФ чекають вказівок УЄФА щодо розподілення 4,3 млн євро

Сьогодні 21:43 179 0
В УАФ не надійшли кошти від УЄФА на боротьбу з коронавірусом
В УАФ чекають вказівок УЄФА щодо розподілення 4,3 млн євро
#УЄФА, #УАФ

Джерело - football.ua.

В УАФ не знають, як витрачати кошти УЄФА, які виділили національним асоціаціям на боротьбу з коронавірусом.

Про це розповів генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

"Наскільки я розумію, 27 травня ще буде виконком УЄФА, на якому будуть остаточно затверджені всі регламенти, в тому числі - на що ці гроші можна використовувати.

Поки що ці гроші віртуальні. Ні терміни, ні порядок фінансування ще не визначені. У нас ще немає повного розуміння, скільки грошей і на що можна буде витрачати. Ми, як і ви, про це більше дізнаємося з пресрелізів УЄФА.

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Важливо розуміти, що фізично грошей поки немає. УЄФА задекларував, що вони будуть допомагати, заявили обсяг цих коштів - це 4,3 млн на кожну асоціацію. Як ми обговорювали на останній відеоконференції генеральних секретарів, оскільки це гроші програми Hat-trick, буде збиратися ще комітет Hat-trick, потім ще буде Виконком УЄФА, і вже після цього буде повне розуміння. Як тільки буде чіткий регламент роботи, ми з задоволенням прокоментуємо, що можемо зробити і кому допомогти", - сказав Запісоцький.

Нагадаємо, УАФ відреагували на розслідування ФІФА щодо Павелка.

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