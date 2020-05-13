В УАФ чекають вказівок УЄФА щодо розподілення 4,3 млн євро

В УАФ не знають, як витрачати кошти УЄФА, які виділили національним асоціаціям на боротьбу з коронавірусом.

Про це розповів генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

"Наскільки я розумію, 27 травня ще буде виконком УЄФА, на якому будуть остаточно затверджені всі регламенти, в тому числі - на що ці гроші можна використовувати.

Поки що ці гроші віртуальні. Ні терміни, ні порядок фінансування ще не визначені. У нас ще немає повного розуміння, скільки грошей і на що можна буде витрачати. Ми, як і ви, про це більше дізнаємося з пресрелізів УЄФА.