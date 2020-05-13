Головний тренер збірної України Андрій Шевченко мріє очолити Мілан.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Нинішня ситуація в Мілані? Зараз найважливіше - спробувати закінчити цей сезон. Кожен гравець повинен віддати всі свої сили, щоб добре закінчити сезон. Після цього ми подивимося, що буде далі з футболом і що в майбутньому буде з Міланом.

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Звичайно, одного разу я хотів би повернутися в Мілан в якості тренера. Мілан завжди буде в моєму серці, я дуже люблю фанатів команди.

Подивимося, чи відбудеться це в майбутньому, але одна з моїх цілей - повернутися до "россонері" в якості тренера.

Втім, на цей час я думаю тільки про Україну. Я зосереджений виключно на роботі зі збірною", - відзначив Шевченко.