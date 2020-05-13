Протасов: Лобановський був неймовірною людиною та професіоналом

Джерело - УАФ.
Валерій Лобановський був натхненником для багатьох поколінь футболістів.
Про це розповів колишній підопічний Лобановського Олег Протасов.
"Ім’я Лобановського протягом багатьох років є одним із символів усього українського футболу, його видатних перемог і досягнень. Валерій Васильович був наставником, учителем і натхненником для багатьох поколінь футболістів. Це була неймовірна людина і професіонал, досвід і футбольна спадщина якої залишаються актуальними в наші дні. Ми вдячні й завжди з великим теплом згадуємо нашого Метра", — сказав Протасов.
Нагадаємо, що 13 тавня святкує день народження київське Динамо. А також у цей день перестало битися серце Валерія Лобановського.