Протасов: Лобановський був неймовірною людиною та професіоналом

Валерій Лобановський був натхненником для багатьох поколінь футболістів.

Про це розповів колишній підопічний Лобановського Олег Протасов.

"Ім’я Лобановського протягом багатьох років є одним із символів усього українського футболу, його видатних перемог і досягнень. Валерій Васильович був наставником, учителем і натхненником для багатьох поколінь футболістів. Це була неймовірна людина і професіонал, досвід і футбольна спадщина якої залишаються актуальними в наші дні. Ми вдячні й завжди з великим теплом згадуємо нашого Метра", — сказав Протасов.