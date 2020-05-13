Джерело - Чемпіон.

Тбіліське Динамо стало другою і останньою радянською командою, якій підкорився європейський Кубок.

13 травня, 1981 року, на стадіоні Рейнштадіон підопічні Нодара Ахалкаці у фінальному поєдинку Кубку володарів Кубків здобули вольову перемогу над східнонімецьким Карл Цейс з рахунком 2:1.

Після того як півзахисник німецької команди Гоппе відкрив рахунок на 63-й хвилині, Володимир Гуцаєв на 68-й, і Віталій Дараселія на 86-й хвилинах принесли грузинській команді почесний трофей. Легендарний тренер Нодар Ахалкаці став другим, після Валерія Лобановського, тренером, який привів радянську команду до євротріумфу.

Згадуємо легндарну перемогу грузинського футболу під неперевершений коментар, не менш легендарного, Коте Махарадзе.

Нагадаємо, що 13 тавня святкує день народження київське Динамо. А також у цей день перестало битися серце Валерія Лобановського.