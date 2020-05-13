 Франков: Суркіс визнає свої помилки в управлінні Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Суркіс визнає свої помилки в управлінні Динамо

Сьогодні 12:25 1042 0
Журналіст обговорював проблеми з президентом київського клубу
Франков: Суркіс визнає свої помилки в управлінні Динамо
#Франков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс розуміє всю свою відповідальність на цій посаді.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Ігор Суркіс, як президент клубу, відповідає за все, що з ним відбувається. Ось якщо Динамо зараз грає невдало, це означає, що є, в тому числі, й управлінські помилки Ігоря Суркіса. Він це прекрасно знає, і ми це з ним обговорювали.

У мене інші погляди на позицію головного тренера, напрямок клубної політики, селекцію, ставку на своїх футболістів. Але відносини між нами близькі, і я висловлюю свою думку не в блозі, а безпосередньо президенту клубу при особистій зустрічі", - зазначив Франков.

Раніше, Динамо повертається до повноцінних тренувань.

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