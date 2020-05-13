Франков: Суркіс визнає свої помилки в управлінні Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розуміє всю свою відповідальність на цій посаді.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Ігор Суркіс, як президент клубу, відповідає за все, що з ним відбувається. Ось якщо Динамо зараз грає невдало, це означає, що є, в тому числі, й управлінські помилки Ігоря Суркіса. Він це прекрасно знає, і ми це з ним обговорювали.

У мене інші погляди на позицію головного тренера, напрямок клубної політики, селекцію, ставку на своїх футболістів. Але відносини між нами близькі, і я висловлюю свою думку не в блозі, а безпосередньо президенту клубу при особистій зустрічі", - зазначив Франков.