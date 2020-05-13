У волочиському клубі відреагували на слова Поворознюка

ФК Агробізнес, на відміну від президента Інгульця, поважає усіх суперників, усю українську футбольну спільноту і ніколи не дозволяє собі пред’являти безглузді та безпідставні звинувачення своїм суперникам.

Про це заявляє клуб з Волочиська.

"Поворознюк уже не вперше видає різні перли. Тут важко щось адекватно відповісти на цей спіч, тому ми докладно коментувати нічого не будемо. Кожен поступає та висловлюється згідно з своєю культурністю, інтелектом та рівнем освіченості. ФК Агробізнес, на відміну від президента Інгульця, поважає усіх суперників, усю українську футбольну спільноту і ніколи не дозволяє собі пред’являти безглузді та безпідставні звинувачення своїм суперникам. ФК Агробізнес за весь період свого існування ніколи не був задіяний ні в договірних матчах, ні в інших навколофутбольних нечистих справах. Залишається лише згадати нещодавну відповідь Поворознюку від колишнього генерального директора луганської Зорі Сергія Рафаїлова на сторінці у Facebook від 23.04.2020: "Завжди вважав свиней досить розумними тваринами, але ця жирна істота просто вражає своєю тупістю і хамством". З цим меседжем ми повністю солідарні", - йдеться у заяві клубу.

Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк сказав, що Агробізнес хоче заробити грошей - команда хоче брати участь без завдань, з одними їй потрібно буде впертися, під інших лягти і отримати за це гроші.