Колишнього гравця Реала підозрюють у торгівлі кокаїном

Конго затриманий поліцією Іспанії, після надання свідчень його відпустили на свободу

Колишній нападник мадридського Реала і збірної Колумбії Едвін Конго був заарештований іспанською поліцією під час операції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Про це повідомляє El Desmarque.

Разом з 43-річним колишнім футболістом було затримано ще дев'ять чоловік. Їх підозрюють в торгівлі кокаїном, однак після давання свідчення Едвіна відпустили на свободу.

Конго значився у складі вершкових з 1999 по 2002 рік, проте так і не зіграв жодного разу за основну команду. Він також пограв за Вальядолід, Леванте і хіхонського Спортінг.

Нагадаємо, нападник Реала зламав ногу під час домашніх тренувань.