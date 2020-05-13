Колишнього гравця Реала підозрюють у торгівлі кокаїном

Джерело - iSport.ua.
Колишній нападник мадридського Реала і збірної Колумбії Едвін Конго був заарештований іспанською поліцією під час операції по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Про це повідомляє El Desmarque.
Разом з 43-річним колишнім футболістом було затримано ще дев'ять чоловік. Їх підозрюють в торгівлі кокаїном, однак після давання свідчення Едвіна відпустили на свободу.
Конго значився у складі вершкових з 1999 по 2002 рік, проте так і не зіграв жодного разу за основну команду. Він також пограв за Вальядолід, Леванте і хіхонського Спортінг.
Нагадаємо, нападник Реала зламав ногу під час домашніх тренувань.