Російський клуб оштрафував воротаря на 1,4 млн за критику Путіна

Російський клуб Крилья Совєтов з Самари оштрафував воротаря Євгена Фролова на 1,4 млн рублів за критику керівництва країни і її президента Володимира Путіна.

Про це заявив відомий блогер Євген Савін.

"Ви Фролова покарали на 1,4 млн рублів за правду (позорище, яке вам нав'язали з Кремля), після того як отримали потиличник від апарату. А кого і на скільки покараєте, коли клуб з такою армією вболівальників, містом, традиціями, стадіоном, відправиться в нижчий дивізіон?" - написав Савін.