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Російський клуб оштрафував воротаря на 1,4 млн за критику Путіна

Сьогодні 07:05 2002 0
Стала відома сума штрафу за правду
Російський клуб оштрафував воротаря на 1,4 млн за критику Путіна
#Фролов, #Савін

Джерело - Чемпіон.

Російський клуб Крилья Совєтов з Самари оштрафував воротаря Євгена Фролова на 1,4 млн рублів за критику керівництва країни і її президента Володимира Путіна.

Про це заявив відомий блогер Євген Савін.

"Ви Фролова покарали на 1,4 млн рублів за правду (позорище, яке вам нав'язали з Кремля), після того як отримали потиличник від апарату. А кого і на скільки покараєте, коли клуб з такою армією вболівальників, містом, традиціями, стадіоном, відправиться в нижчий дивізіон?" - написав Савін.

 
 
 
 
 
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МИНУТА ПРО МАТЬ ЕГО РУССКИЙ ФУТБОЛ ❗️❗️❗️ Из последнего выпуска с @a.sobolev97 ⠀ Ты можешь быть потенциально одним из лучших бомбардиров страны, но тебя отправят в аренды и потом ты загнёшься в ФНЛ или ПФЛ. И все потому, что ты не игрок АГЕНТА, который формирует команду 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ⠀ Ни для кого не секрет, что практически все команды поделены между агентами куда заводятся СВОИ ИГРОКИ, а капуста делится между заинтересованными лицами ( спорт - дир клуба или министр спорта области / агент / иногда даже тренер ). И если бы за Соболева не заступился Губернатор, то он сейчас сгнил в Красноярске, а @fckssamara не получили 4.5 млн € ( надеюсь, хоть половина дойдёт до клуба ). ⠀ Яркий пример футбольного АБСУРДА и БЕСПРЕДЕЛА в нашем чемпионате. И как болельщик КС я хочу спросить: КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ @azarov.life ??? ⠀ • Кто дает полномочия определенным лица собирать состав команды? Тратя бюджетные бабки ⠀ • 2 млрд бюджет Крыльев за этот год и команда идёт на предпоследнем месте 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ КТО ЗА ЭТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ? ⠀ • Команда принадлежит ОБЛАСТИ и за последние 15 лет была несколько раз на грани банкротства, несколько раз вылетала в ФНЛ, а счетная палата говорит о беспорядке в трате бюджетного кэша. ⠀ • Вы Фролова @evgeniifrolov наказали на 1.4 млн. р за ПРАВДУ 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ( ПОЗОРИЩЕ которое вам навязали из Кремля ) После того как получили ПОДЗАТЫЛЬНИК аппарата. А кого и насколько накажете когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ ????? ⠀ ДА, Губер волей случая принёс клубу несколько миллионов защитив игрока, а сколько СПИ@ДИЛИ И ОСВОИЛИ за десятилетия на клубе министр - спорта, спорт - диры ,разные дружественные агенты и др ??? ⠀ Скоро будет решение по возобновлению РПЛ. Ждём чем закончится сезон, но для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару - желание не пропадёт никогда, а ходить на футбол в Самаре - пропало. ⠀ Ссылка на выпуск - в профиле ⤴️⤴️⤴️ #КраСава

Допис, поширений КРАСАВА (@sava9)

Раніше, російський клуб не вижене футболіста за критику Путіна.

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