Рафаїлов назвав агентів, які принесли користь Зорі

Багато користі луганській Зорі принесли агенти Вадим Шаблій та Олег Мавренков.

Про це розповів колишній гендиректор клубу Сергій Рафаїлов.

"Я з самого початку роботи - затятий противник агентів. Шаблій може розповісти історію, як я його в найперший раз прийняв, він з приводу Петряк приходив.

Я знаю багатьох агентів. Багато користі Зорі принесли Вадим Шаблій та Олег Мавренков. Форстера, Паулінью, Болі, Шунич, Данило - всіх привів у клуб Мавренков", - відзначив Рафаїлов.