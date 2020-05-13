Рафаїлов: Смалійчук не мав ніякого відношення до трансферу Луніна у Реал

Олег Смалійчук з татом Андрія Луніна був присутній при підписанні контракту з Реалом.

Про це розповів колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Для мене було незрозуміло, як власник клубу поставив на чолі агента [Олега Смалійчука], який не пішов і не здав на ліцензію. Він мислить як агент, а не як адмінстратор клубу. У нього завдання було - продати і заробити собі.

Чи Смалійчук продав Луніна у Реал? Та хай говорить що завгодно. Перший раз я з ним зустрівся на одному з конгресів УАФ. Ми сиділи поруч. Він сказав мені: Я можу вам допомогти продати Луніна. Таких було чоловік 50, які хотіли допомогти продати Луніна. Всім казав так: Допоможіть мені продати Чечера або Любеновича. Тоді скажу, що ви - ТОП.

Всі зв'язувалися з татом Луніна. Його тато - непроста людина. Він зловив за хвіст жар-птицю і не відпускає. Смалійчук не мав ніякого відношення до трансферу між клубами. Так, він з татом був присутній при підписанні контракту з Реалом. Я так думаю, Смалійчук там виступав як перекладач.

Я не був на підписання контракту в Мадриді. Я вже підписував документи з керівником клубу. Так ось лист з Мадрида про покупку приніс нам Шаблій", - відзначив Рафаїлов.