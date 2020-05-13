Рафаїлов назвав скільки Зоря отримує від телеканалів

Луганська Зоря від телеканалів 2+2 отримує 20% річного бюджету клубу.

Про це розповів колишній гендиректор клубу Сергій Рафаїлов.

"Скільки Зоря отримує від телеканалів? Хороші гроші. Це 20% річного бюджету клубу. Мені канали Футбол 1/2/3 пропонували 5%. Де економіка? А коли буде 14 команд - виходить ще менше. Навіть якби Зоря стала чемпіоном, вона б не отримала тих грошей, які сьогодні платять канал 2+2.

Ви десь отримували близько 1,5 млн євро? Давайте не будемо. Чи не 1,5 млн євро", - відзначив Рафаїлов.