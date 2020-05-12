Нинкович: У Мілевського були найбільші штрафи в історії футболу

Колишній гравець Динамо Милош Нинкович назвав розмір штрафів у Динамо.

Про це розповів сам гравець.

"Штрафували. Не як Мілевського, але штрафували. На 10-15 тисяч доларів. Мене бачили після 12-ї години ночі.

А у Мілевського були найбільші штрафи, думаю, в історії Динамо і історії футболу. Говорили, що 50 тисяч. Я навіть його не питав.

За Сьоміна було, що нікому після 12-ти не можна було виходити з квартири. А коли граєш за Динамо-2, то набагато легше, - сказав Нинкович.