Нинкович: У Мілевського були найбільші штрафи в історії футболу

Джерело - 1927.kiev.ua.
Колишній гравець Динамо Милош Нинкович назвав розмір штрафів у Динамо.
Про це розповів сам гравець.
"Штрафували. Не як Мілевського, але штрафували. На 10-15 тисяч доларів. Мене бачили після 12-ї години ночі.
А у Мілевського були найбільші штрафи, думаю, в історії Динамо і історії футболу. Говорили, що 50 тисяч. Я навіть його не питав.
За Сьоміна було, що нікому після 12-ти не можна було виходити з квартири. А коли граєш за Динамо-2, то набагато легше, - сказав Нинкович.
Раніше, Нинкович назвав заробітну плату у Динамо.