Серію А можуть зупинити у випадку нових випадків зараження коронавірусом

У Італії чемпіонат може не відновитися через пандемію коронавірусу

Чемпіонат Італії буде зупинений, якщо хоча б одна людина в клубі заразиться коронавірусом після відновлення групових тренувань.

Про це розповів міністра охорони здоров'я Сандра Зампа.

"Якщо хто-небудь в клубі здасть позитивний тест на коронавірус, то сезон буде зупинений. Карантин буде автоматичним. Якщо ви не зупинитеся, вірус зупинить вас. Любити футбол - значить піклуватися про людей, які в ньому працюють.

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Єдина причина, по якій ми взагалі говоримо про відновлення Серії А, полягає в економічному впливі ", - розповіла Зампа.

Нагадаємо, Клуби Серії A не отримали фінальний платіж за сезон від телевізійних трансляторів.