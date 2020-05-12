Ексгравець Динамо: Блохін хотів мене натуралізувати

Колишній захисник Динамо Даніло Сілва міг виступати за національну збірну України.

Про це розповів сам бразильський футболіст.

"Коли ще тренером збірної був Олег Блохін, був предметний інтерес. Але на той момент я ще не провів в Україні п'ять років, тому й питання натуралізації не стояло. Надалі же, вже коли формально я міг стати українцем, то все так і залишилося на рівні розмов – на мене ніхто з Федерації футболу України не виходив", - розповів Сілва.