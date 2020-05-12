Президент клубу АПЛ вказав на ймовірності скасування чемпіонату

Глава однієї з команд англійської Прем'єр-ліги анонімно заявив, що можлива повна зупинка поточного сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

"40% ймовірність, що сезон скасують і це призведе до хаосу. Важко спрогнозувати, як все вийде. Мені здається, що найкращим варіантом буде скасування пониження у класі в АПЛ і розширення не один сезон до 22 клубів, включаючи Лідс і Вест Бромвіч.

Якщо не дограти сезон і визначити тих, хто вилітає, то будуть судові позови, це точно. Нас чекає літо хаосу", - розповів президент клубу.