Президент клубу АПЛ вказав на ймовірності скасування чемпіонату

Джерело - isport.ua.
Глава однієї з команд англійської Прем'єр-ліги анонімно заявив, що можлива повна зупинка поточного сезону.
Про це повідомляє Sky Sports.
"40% ймовірність, що сезон скасують і це призведе до хаосу. Важко спрогнозувати, як все вийде. Мені здається, що найкращим варіантом буде скасування пониження у класі в АПЛ і розширення не один сезон до 22 клубів, включаючи Лідс і Вест Бромвіч.
Якщо не дограти сезон і визначити тих, хто вилітає, то будуть судові позови, це точно. Нас чекає літо хаосу", - розповів президент клубу.
Нагадаємо, в АПЛ домовилися продовжити контракти гравців до кінця сезону.
Раніше повідомлялося, що матчі Англійської прем'єр-ліги можуть поновити з 1 червня.