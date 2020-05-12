Рано говорити, що Перша ліга не відновить сезон – президент ПФЛ

У Першій лізі не прийняли остаточного рішення про відновлення чемпіонату.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Говорити про те, що сезон у Першій лізі може бути не відновлено, рано. Ми зараз збираємо інформацію клубів і в кінці тижня проведемо спільну відеоконференцію. Поки немає відповіді на питання, коли сезон відновиться. Є дати, але це все поки в теорії. Будемо в цілому стежити за тим, яка ситуація в країні і наскільки ще буде продовжено карантин.

Потрібно розуміти, що ситуація у всіх різна. Деякі клуби, у кого є закриті бази, вже приступили до тренувань. У інших, як, наприклад, у Прикарпаття, такої можливості немає. В Івано-Франківську жорсткий карантин, багато хворих: у них немає можливості почати тренувальний процес. У Миная, як ви знаєте, є хворий гравець - там всі гравці і персонал клубу здають тести", - розповів Макаров.