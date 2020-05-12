Попов не виключає скасування матчу Кубка України проти Миная

Матч півфіналу Кубка України між Динамо та Минаєм можуть скасувати.

Про це розповів захисник киян Денис Попов.

"У команді це не обговорювали, але я читав таку новину в пресі. Звичайно, це велика проблема - як для самого гравця, так і для клубу. Їм потрібно ізолюватися, щоб уберегти себе. Вважаю, що радіти такому не можна, тому можу побажати футболістові Миная тільки якнайшвидшого одужання.

Страху немає, хоча підсвідомо все одно думаєш про це. Думаю, що якщо в Минаї все настільки серйозно, то кубкового матчу, можливо, і не буде, адже ризик дуже великий", - розповів Попов.