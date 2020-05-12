Жуан Лапорта спробує повернутися у Барселону

Жуан Лапорта в 2021 році має намір взяти участь у виборах на пост президента Барселони, який функціонер займав з 2003 по 2010 рік.

Про це розповів сам іспанський функціонер.

Основою програми Лапорти стане повернення в команду наставника Хосепа Гвардіоли, який зараз працює з Манчестер Сіті.

"Працюю над висуненням своєї кандидатури. Що стосується Гвардіоли, то у нього контракт з Манчестер Сіті, але, думаю, будь-який каталонець зрадіє поверненню Пепа", - сказав Лапорта.

Нагадаємо, Барселона повісила цінник на Семеду.

Також, чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб.