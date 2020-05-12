Франков: Че Че цілком відповідає рівню Динамо

Горан Саблич досі дивується, чому йому не зателефонували з Динамо і не запитали про Родрігеса.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Коли Красніков привіз в Динамо Че Че, то не тільки я був переконаний, що він буде тут грати. Че Че - це реально класний футболіст, який цілком відповідає рівню Динамо. Хоча цей рівень кожен уявляє вже по-своєму...

Дивна історія сталася і з паном з Люксембургу (Жерсоном Родрігесом – прим.). Горан Саблич, який тренував його в Молдові, до тепер дивується, чому йому не зателефонували з Динамо і не запитали, що це за гравець і як він до нього ставиться. Адже телефон Сабліча можна було знайти", - зазначив Франков.