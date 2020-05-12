 Більшість клубів Першої ліги хочуть достроково завершити сезон | Футбол | Champion.com.ua
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Більшість клубів Першої ліги хочуть достроково завершити сезон

Сьогодні 13:15 426 0
Частина команд все ж мають намір відновити тренування
Більшість клубів Першої ліги хочуть достроково завершити сезон
#ПФЛ

Джерело - Sport Arena.

Більшість клубів української Першої ліги виступають проти догравання турніру і хочуть достроково завершити сезон.

Про це повідомляє Sport Arena.

Деякі команди загрожують знятися зі змагань, якщо ПФЛ буде наполягати на подальших матчах.

Повідомляється, що про дострокове завершення тепер розмірковують і клуби, що входять до першої шістки турнірної таблиці. Раніше команди виступали за проведення окремого турніру між командами верхньої частини Першої ліги. Зараз більшість змінила свою думку.

При цьому частина команд сподівається дограти турнір. Волинь, Агробізнес і Металіст 1925 планують відновити командні тренування на наступному тижні.

Попередній план ПФЛ полягає у відновленні сезонів Першої та Другої ліги 2 червня і завершенням матчів 25-26 липня (всі - базові дати). 18 травня мають поновитися тренування.

Раніше, Поворознюк запропонував незвичний варіант визначення володарів путівок в УПЛ.

Нагадаємо, Поворознюк заявляв, що Шахтар влаштовує мати кишеньковий чемпіонат.

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