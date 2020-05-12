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Збанкрутував відомий клуб, в якому грали Жадсон і Мораес

Сьогодні 12:41 722 0
Китайська Суперліга втратила одного зі своїх учасників на сезон-2020
Збанкрутував відомий клуб, в якому грали Жадсон і Мораес
#Тяньцзінь Тяньхай

Джерело - sport.ua.

Тяньцзінь Тяньхай, який з 2015 по 2018 роки виступав під назвою Тяньцзінь Цюаньцзянь, став банкрутом і знявся з числа учасників нового сезону у китайській Суперлізі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Борги клубу, за оцінками експертів, становили близько 150 мільйонів доларів, і нездатність їхньої виплати привела до плачевного підсумку.

Відзначимо, що ще в минулому році клуб позбувся підтримки медичної корпорації Цюаньцзянь Груп, керівник якої в Китаї був заарештований за шахрайство.

Кращим досягненням Тяньцзінь Цюаньцзянь є третє місце, здобуте за підсумками чемпіонату Китаю-2017.

В різний час в складі Тяньцзінь Цюаньцзянь грали Алешандре Пато, Аксель Вітсель, Луїс Фабіано, Антоні Модест, а також добре відомі українським уболівальникам бразилець Жадсон і його співвітчизник з українським паспортом Жуніор Мораес.

Раніше, Мораес натякнув на повернення у Бразилію.

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