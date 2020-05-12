Збанкрутував відомий клуб, в якому грали Жадсон і Мораес

Джерело - sport.ua.
Тяньцзінь Тяньхай, який з 2015 по 2018 роки виступав під назвою Тяньцзінь Цюаньцзянь, став банкрутом і знявся з числа учасників нового сезону у китайській Суперлізі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Борги клубу, за оцінками експертів, становили близько 150 мільйонів доларів, і нездатність їхньої виплати привела до плачевного підсумку.
Відзначимо, що ще в минулому році клуб позбувся підтримки медичної корпорації Цюаньцзянь Груп, керівник якої в Китаї був заарештований за шахрайство.
Кращим досягненням Тяньцзінь Цюаньцзянь є третє місце, здобуте за підсумками чемпіонату Китаю-2017.
В різний час в складі Тяньцзінь Цюаньцзянь грали Алешандре Пато, Аксель Вітсель, Луїс Фабіано, Антоні Модест, а також добре відомі українським уболівальникам бразилець Жадсон і його співвітчизник з українським паспортом Жуніор Мораес.
Раніше, Мораес натякнув на повернення у Бразилію.