Збанкрутував відомий клуб, в якому грали Жадсон і Мораес

Китайська Суперліга втратила одного зі своїх учасників на сезон-2020

Тяньцзінь Тяньхай, який з 2015 по 2018 роки виступав під назвою Тяньцзінь Цюаньцзянь, став банкрутом і знявся з числа учасників нового сезону у китайській Суперлізі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Борги клубу, за оцінками експертів, становили близько 150 мільйонів доларів, і нездатність їхньої виплати привела до плачевного підсумку.

Відзначимо, що ще в минулому році клуб позбувся підтримки медичної корпорації Цюаньцзянь Груп, керівник якої в Китаї був заарештований за шахрайство.

Кращим досягненням Тяньцзінь Цюаньцзянь є третє місце, здобуте за підсумками чемпіонату Китаю-2017.

В різний час в складі Тяньцзінь Цюаньцзянь грали Алешандре Пато, Аксель Вітсель, Луїс Фабіано, Антоні Модест, а також добре відомі українським уболівальникам бразилець Жадсон і його співвітчизник з українським паспортом Жуніор Мораес.

Раніше, Мораес натякнув на повернення у Бразилію.