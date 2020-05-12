 УЄФА поки немає конкретних варіантів формату кваліфікації єврокубків | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА поки немає конкретних варіантів формату кваліфікації єврокубків

Сьогодні 12:09 434 0
В організації не планують скорочувати відбіркові раунди ЛЧ і ЛЄ
УЄФА поки немає конкретних варіантів формату кваліфікації єврокубків
#УЄФА, #ЛЧ, #ЛЄ

Джерело - sport.ua.

На сьогодні ніяких конкретних варіантів щодо формату кваліфікації для європейських клубних змагань не розроблено.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"УЄФА ніколи не розглядав можливість позбавлення переможців чемпіонатів країн їхнього природного права намагатися вийти до групового етапу Ліги чемпіонів завдяки результатам на полі. УЄФА на даний час стежить за розвитком ситуації і будь-яким потенційним впливом на формат відбіркових турів для клубних змагань наступного сезону. На сьогодні ніяких конкретних варіантів щодо формату кваліфікації для європейських клубних змагань не розроблено", - йдеться у заяві УЄФА.

Раніше, УЄФА запланувала змінити регламент кваліфікації до Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

Нагадаємо, єврокубки можуть бути дограні в форматі міні-турнірів у Стамбулі і Гданську.

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