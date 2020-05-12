Помер легендарний нападник Реала, який п'ять разів вигравав Ла-Лігу

Причина смерті Агілара поки не відома

На 71-му році життя помер колишній форвард Реала та збірної Іспанії Хав'єр Агілар.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Точна причина смерті колишнього нападника поки не відома.

Агілар перебрався у мадридський клуб з Расінга у 1971 році. Нападник відіграв за королівський клуб вісім сезонів, провів 190 матчів, в яких забив 50 м'ячів. За національну збірну в його активі 3 поєдинки та один гол.

Хав'єр Агілар зумів з Реалом п'ять разів виграти чемпіонат Іспанії та двічі стати володарем Кубка країни.

Нагадаємо, нападник Реала зламав ногу під час домашніх тренувань.