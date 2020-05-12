Франков: У Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця

Найближчим часом у Динамо не буде серйозного іноземного головного тренера, адже немає грошей задовольнити його селекційні апетити.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Зараз у Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця. І немає грошей, щоб задовольнити його селекційні апетити, які обов'язково він пред'явить після призначення.

Тому, думаю, що погляд потрібно звернути на молодих німецьких тренерів. Там безліч випускників. Цим шляхом пішов Спартак, коли запросили Тедеско на посаду головного тренера. А ми ще раніше говорили, що є люди, з якими потрібно поспілкуватися і почути їх бачення, як розвиватися клубу і що вони в ньому б змінили. А, може, і не змінили б, а підхопили і понесли, щоб повернути Динамо на те місце, яке воно повинно по праву займати не тільки в нашому, а й в міжнародному футболі", - зазначив Франков.