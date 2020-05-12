 Франков: У Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Усик відповів на виклик українського борця
Вчора 16:24 16932 25
Зозуля нагороджений військовою медаллю
Вчора 21:43 1115 4
Шаран: Ми категорично проти догравання чемпіонату в Києві
Вчора 18:56 2592 1
WADA підозрює у допінгу 36 російських футболістів
Вчора 18:44 6079 3
Цітаішвілі з 16 років утримує батьків
Вчора 18:34 2729
Усик: Ви мене з України не виженете
Вчора 17:11 4473 8
Гешко: Відчуваю, що можу бігти швидше
Вчора 16:16 1561 1
Луческу: Якби не я, то Фонсека не тренував би Рому
Вчора 14:25 1477
Донбас Арена потрапила до ТОП-20 рейтингу найкращих стадіонів світу
Вчора 11:15 1764
Луческу кращий за Лобановського - український журналіст
Вчора 07:40 6027 12
Блоги
ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке
ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
10.05.2020 11:13 1117
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець Valeriy Ruchka
10.05.2020 07:37 458
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах Андрій Твердохліб
09.05.2020 19:41 1826
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:54 1103
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:18 2641 2
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
08.05.2020 17:14 1098
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:57 10968 1
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:51 1701 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:26 2026 1
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 17:44 2512
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:10 ММА Хабіб жорстко відповів на образи від Мак-Грегора: Ти забув, як я тебе вирубував? 47
09:55 Футбол Помер легендарний нападник Реала, який п'ять разів вигравав Ла-Лігу 1014
09:40 ММА Мак-Грегор кинув виклик Гейджи 315
09:25 Футбол Колишній нападник Динамо виявився не потрібен французькому клубу 865
09:10 ММА Фергюсон за бій заробив більше, ніж Гейджи 468
08:55 Інше Перший олімпійський чемпіон в історії українського фристайлу став батьком 518
08:40 Футбол Павелко знаходиться під слідством УЄФА 1108
08:24 Футбол Рябоконь запропонував свій сценарій догравання УПЛ 1009 1
08:08 ММА Мак-Грегор: Хабіб, ти повне позорище і щур, що ховається 660
07:32 Футбол Франков: У Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця 1349
07:13 Футбол Два клуби повідомили ПФЛ, що відмовляються догравати чемпіонат України 2480
11 Травня 2020
23:55 Футбол В АПЛ домовилися продовжити контракти гравців до кінця сезону 3401
23:38 Бокс Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає 2553
23:23 Футбол Поворознюк: Робиться все, щоб чемпіонат не догрався 2720
23:05 Футбол Чотири гравці Барселони відмовляються покидати клуб 2632
22:49 Футбол Серія А отримала дозвіл на відновлення командних тренувань 2637
22:31 Бокс Шатернікова: Якщо для Ломаченка ми брати - це його вибір, я не вважаю росіян братами 1873 1
22:17 Футбол Алієв оголосив про створення нового YouTube-каналу 2641
21:56 Футбол Гравці Валенсії повернулися до тренувань 2439
21:43 Футбол Зозуля нагороджений військовою медаллю 1115 4
21:30 Футбол Штанге: Шевченко очолить один з ТОП-клубів Європи 2644
21:17 Футбол АПЛ не зможе відновитися раніше середини червня - глава ліги 2298
20:57 Футбол Олександрія відновить тренування 2961
20:44 Футбол У Білорусі через коронавірус перенесли два матчі 2398 1
20:29 Футбол Кривцов назвав терміни підготовки до чемпіонату 2259

Франков: У Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця

Сьогодні 07:32 1349 0
Журналіст радить киянам звернути увагу на молодих німців
Франков: У Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця
#Франков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Найближчим часом у Динамо не буде серйозного іноземного головного тренера, адже немає грошей задовольнити його селекційні апетити.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Зараз у Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця. І немає грошей, щоб задовольнити його селекційні апетити, які обов'язково він пред'явить після призначення.

Тому, думаю, що погляд потрібно звернути на молодих німецьких тренерів. Там безліч випускників. Цим шляхом пішов Спартак, коли запросили Тедеско на посаду головного тренера. А ми ще раніше говорили, що є люди, з якими потрібно поспілкуватися і почути їх бачення, як розвиватися клубу і що вони в ньому б змінили. А, може, і не змінили б, а підхопили і понесли, щоб повернути Динамо на те місце, яке воно повинно по праву займати не тільки в нашому, а й в міжнародному футболі", - зазначив Франков.

Раніше, Динамо повертається до повноцінних тренувань.

Коментарі ()