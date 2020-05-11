Поворознюк: Робиться все, щоб чемпіонат не догрався

Чемпіонат Першої ліги штучно не дають відновлювати.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Ми дотримуємося всіх критеріїв і вказівок, які будуть давати УАФ і ПФЛ. Що стосується того, коли ми можемо вийти, то ми можемо вийти хоч завтра. Дайте тільки добро, щоб ми виконали всі умови і протоколи.

Ми вже готові грати. Якщо розставляти всі крапки над i, то я так дивлюся, що коронавірус став лише приводом. Насправді робиться все, щоб чемпіонат не догрався. Щоб все залишилося так, як є, і щоб в УПЛ залишилися 12 команд", - сказав Поворознюк.