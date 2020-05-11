 Поворознюк: Робиться все, щоб чемпіонат не догрався | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк: Робиться все, щоб чемпіонат не догрався

Сьогодні 23:23 138 0
Олександр Поворознюк прокоментував відновлення чемпіонату
Поворознюк: Робиться все, щоб чемпіонат не догрався
#Поворознюк, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Першої ліги штучно не дають відновлювати.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Ми дотримуємося всіх критеріїв і вказівок, які будуть давати УАФ і ПФЛ. Що стосується того, коли ми можемо вийти, то ми можемо вийти хоч завтра. Дайте тільки добро, щоб ми виконали всі умови і протоколи.

Ми вже готові грати. Якщо розставляти всі крапки над i, то я так дивлюся, що коронавірус став лише приводом. Насправді робиться все, щоб чемпіонат не догрався. Щоб все залишилося так, як є, і щоб в УПЛ залишилися 12 команд", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, президент Інгульця віддав власний готель на благодійність.

Раніше, Поворознюк запропонував незвичний варіант визначення володарів путівок в УПЛ.

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