Представники англійських клубів вперше обговорили можливе дострокове завершення сезону АПЛ.

Про це розповів виконавчий директор англійської Прем'єр-ліги Річард Мастерс.

"Всі клуби хотіли б грати домашні та виїзні матчі, якщо такий варіант можливий. Очевидно, що деякі клуби підтримують цю ідею сильніше інших. Зараз ми контактуємо з владою, представляючи думки клубів з цих питань.

Сьогодні вперше обговорювалося питання можливого дострокового завершення сезону. Наша мета - дограти до кінця, але ми повинні обговорити всі варіанти з клубами. Чемпіонат Англії однозначно не відновиться раніше середини червня, тому не зовсім правильно говорити про відновлення матчів до тих пір, поки не прийнято рішення з приводу відновлення тренувань", - розповів Мастерс.