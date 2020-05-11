Гравцям українських клубів необхідно 2-3 тижні, аби набрати форму.

Про це розповів український захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

"Думаю, 2-3 тижні буде цілком достатньо, щоб набрати форму. Ми не перебували в повноцінній відпустці, індивідуально тренувалися, підтримували свою форму. Повного відпочинку у нас не було, так що 2-3 тижнів достатньо.

Спочатку у нас будуть не повноцінні тренування. Пройдемо повний медогляд, здамо тести, від цього залежатиме формат наших тренувань. Поки конкретики ніякої немає. Будемо чекати результати аналізів, тоді і складемо графік", - розповів Кривцов.