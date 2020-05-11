WADA підозрює у допінгу 36 російських футболістів

36 російських футболістів не пройшли допінг-тести

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має нові докази по справі про допінг 298 російських спортсменів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що всі нові факти про допінг-проби футболістів найближчим часом передадуть ФІФА. Йдеться про 36 футболістів, серед яких присутні і гравці національної збірної Росії.

Зокрема, Daily Mail інформує, що одним з футболістів, що провалили допінг-тест в 2018 році, є півзахисник збірної Росії і Краснодара Руслан Камболов, який зіграв 6 матчів за національну команду.

Раніше повідомлялося, що двох російських олімпійських чемпіонів підозрюють у допінгу.

Нагадаємо, WADA відсторонила Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.