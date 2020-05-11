Футболіст - про місто, яке вже не належить Україні

Захисник Шахтаря, який виступає в оренді за Лех, Богдан Бутко завжди хотів жити у нормальному місті, в якому виріс.

Про це заявив сам футболіст.

"Чи я злий на Росію через те, що трапилося на Донбасі? Через що це сталося і до сих пір не розумію. Це вже не нам судити і розбиратися. Але, звичайно ж, злий. Завжди хотів жити в нормальному місті, в якому виріс. Воно належало Україні. Хотів там рости, розвиватися, все робив для цього, були плани на майбутнє, купив квартиру. А вийшло так, що це не Україна. Люди злі на всіх навколо, навіть не розуміючи ситуації", - сказав Бутко.

Раніше, Донбас Арена потрапила до ТОП-20 рейтингу найкращих стадіонів світу.