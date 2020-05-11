Футболіст Шахтаря вважає себе українцем

На захисника Шахтаря, який виступає в оренді за Лех, Богдана Бутка не впливає ситуація війни Росії проти України у сенсі спілкування з батьками, які живуть на окупованій території.

Про це заявив сам футболіст.

"Що, не буду розмовляти з батьками, тому що вони в Донецьку живуть? Це нерозумно. Припустимо, хтось із них живе в Донецьку або у них є своя точка зору з України або Росії. Але на мене це не впливає. Я українець, живу в Україні. Як вона на мене може вплинути? Які думки у мене в голові будуть, такі і будуть. Мені їх ніхто не змінить, я сам міркую і бачу ситуацію правильно. Якщо я був хотів стати російським і грати в Росії, то я б там залишився і все б для цього зробив. Але не бачу і не буду бачити сенсу в цьому", - сказав Бутко.

Раніше, Донбас Арена потрапила до ТОП-20 рейтингу найкращих стадіонів світу.