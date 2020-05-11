Фахівець дуже сильно скучив за футболом

Всі вболівальники вже скучили за реальним футболом, і тому можна догравати чемпіонати і без глядачів.

Про це заявив колишній футболіст Шахтаря і збірної України Геннадій Орбу.

"Всі вже скучили за реальним футболом, а не дивитися ретро матчі, тому, в ситуації, що склалася, можна догравати і без глядачів. Особисто я вже закохався в чемпіонат Білорусі. Не тому що він такого високого рівня і там грає пару українців, а тому що ніякого іншого живого футболу зараз немає", - зазначив Орбу.

Раніше, Шахтар Вернидуба не зміг переграти Вітебськ у 8 турі чемпіонату Білорусі.

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