Фернандінью: Луческу планував візит до Манчестера

Бразилець - про спілкування з колишніми партнерами

Джерело - Великий футбол.

Гравець Манчестер Сіті Фернандінью перебуває на зв'язку з багатьма гравцями донецького Шахтаря.

Про це заявив сам гравець англійської команди.

"Я на зв'язку з багатьма гравцями Шахтаря. З Даріо Срною спілкуюся, Славою Шевчуком і багатьма іншими - Ісмаїлі, Тайсоном, Аланом Патріком, Жуніором Мораесом. З Мірчею Луческу теж спілкуюся. Знаю, що він планував візит до Манчестера", - сказав Фернандінью.

Раніше, Фернандінью назвав опонента, проти якого було найскладніше грати в Україні.