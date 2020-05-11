Фернандінью: Луческу планував візит до Манчестера

Джерело - Великий футбол.
Гравець Манчестер Сіті Фернандінью перебуває на зв'язку з багатьма гравцями донецького Шахтаря.
Про це заявив сам гравець англійської команди.
"Я на зв'язку з багатьма гравцями Шахтаря. З Даріо Срною спілкуюся, Славою Шевчуком і багатьма іншими - Ісмаїлі, Тайсоном, Аланом Патріком, Жуніором Мораесом. З Мірчею Луческу теж спілкуюся. Знаю, що він планував візит до Манчестера", - сказав Фернандінью.
Раніше, Фернандінью назвав опонента, проти якого було найскладніше грати в Україні.