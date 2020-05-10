 Три гравці португальського клубу, в якому грає українець, заразилися коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Три гравці португальського клубу, в якому грає українець, заразилися коронавірусом

Сьогодні 23:40 204 0
У Віторії грає Бондаренко
Три гравці португальського клубу, в якому грає українець, заразилися коронавірусом
#Віторія

Джерело - football24.ua.

Три неназвані гравці португальської команди Віторія здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

8 травня футболісти, тренерський штаб і персонал клубу здавали тести на COVID-19. У трьох гравців виявили позитивний результат на коронавірус. Всі спортсмени, про яких йдеться, клінічно здорові, не мають симптомів і перебувають в ізоляції.

До слова, чемпіонат Португалії був призупинений через пандемію коронавірусу в березні. Віторія розташувалася на шостому місці в турнірній таблиці. Раніше повідомлялося, що сезон може поновитися в кінці травня.

За португальський клуб на правах оренди виступає захисник Шахтаря Валерій Бондаренко. У нинішньому сезоні 26-річний українець зіграв за Віторію 585 хвилин в усіх турнірах, в яких зумів відзначитися забитим м'ячем.

Нагадаємо, колишній лідер Шахтаря може перейти до клубу з Катару.

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