Три гравці португальського клубу, в якому грає українець, заразилися коронавірусом

У Віторії грає Бондаренко

Три неназвані гравці португальської команди Віторія здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

8 травня футболісти, тренерський штаб і персонал клубу здавали тести на COVID-19. У трьох гравців виявили позитивний результат на коронавірус. Всі спортсмени, про яких йдеться, клінічно здорові, не мають симптомів і перебувають в ізоляції.

До слова, чемпіонат Португалії був призупинений через пандемію коронавірусу в березні. Віторія розташувалася на шостому місці в турнірній таблиці. Раніше повідомлялося, що сезон може поновитися в кінці травня.

За португальський клуб на правах оренди виступає захисник Шахтаря Валерій Бондаренко. У нинішньому сезоні 26-річний українець зіграв за Віторію 585 хвилин в усіх турнірах, в яких зумів відзначитися забитим м'ячем.

Нагадаємо, колишній лідер Шахтаря може перейти до клубу з Катару.