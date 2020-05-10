Команда українця переграла Слонім. Результати матчів 4 туру Першої ліги чемпіонату Білорусі

Нафтан посідає передостаннє місце

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 5 матчів четвертого туру Першої ліги чемпіонату Білорусі з футболу.

Нафтан під керівництвом українського фахівця Тараса Чопика переграла Слонім. Відзначимо, що перша перемогу команди у нинішньому сезоні. Раніше було три нічиї. А загалом Нафтан посідає передостаннє місце у турнірній таблиці ліги, адже перед стартом чемпіонаті була покарана за участь у договірних матчах - мінус 15 очок у таблиці.

Орша з українським гравцем Тупчієм зіграла внічию з Ошмянами.

Чемпіонат Білорусі - Перша ліга

4 тур

9 травня

Сморгонь - Ліда 1:0 (1:0)

10 травня

Спутник - Хімік 1:0 (0:0)

Ошмяни - Орша 0:0 (0:0)

Нафтан - Слонім 2:1 (1:0)

Мікашевичі - Волна 0:1 (0:0)

Матч Локомотив - Крумкачи відбудеться завтра, 11 травня.

Матч Гомель - Арсенал перенесено у зв’язку з тим, що в одного з гравців гостей є підозра на коронавірус.