БАТЕ у неймовірному матчі переміг Смолевичі у 8 турі чемпіонату Білорусі

У матчі було забито вісім голів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 травня, у восьмому турі чемпіонату Білорусі БАТЕ на виїзді переграв Смолевичі.

Смолевичі домашні матчі грають на старому стадіоні БАТЕ. То ж для команди з Борисова це була гра як вдома.

Досить неочікувано, скориставшись помилкою центру захисту, Смолевичі вийшли вперед вже на 50 секунді гри. Але досить швидко БАТЕ не лише зрівняв рахунок, але і вийшов вперед. Далі збільшив рахунок. А після перерви Смолевичі відіграли два м’ячі. А на 80-ій хвилині Мілич вивів вперед БАТЕ. А у компенсовані хвилини Мілич оформив дубль.

Після поразок у двох стартових турах чемпіонату БАТЕ видав безпрограшну серію. З урахуванням перемоги у звітному матчі серія складає шість матчів у чемпіонаті Білорусі - 5 перемог і одна нічия.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

8 тур, 10 травня

Смолевичі - БАТЕ 3:5 (1:3)

Голи: 1:0 - 1 Барсуков, 1:1 - 13 Скавиш, 1:2 - 15 Стасевич, 1:3 - 36 Бага, 2:3 - 55 Щегрикович, 3:3 - 63 Пое, 3:4 - 80 Мілич, 3:5 - 90+3 Мілич

Раніше, Шахтар Вернидуба не зміг переграти Вітебськ у 8 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, БАТЕ може підписати захисника збірної Чорногорії.