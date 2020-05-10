Севідов: Ви боретеся з корупцією або з Севидовим?

Колишній тренер Маріуполя Олександр Севідов давно знає Юрія Данченка і Дениса Андрієнка.

Про це заявив сам фахівець.

"Це класична технологія, коли вся увага направлена ​​на одного, щоб відвести від суті справи. 35 клубів, 40 обшуків, більше 300 осіб підозрюваних. Де все це? Ви боретеся з корупцією або боретеся з Севідовим?

По матчу Маріуполя проти Гірника-Спорту - нічого навіть не віщувало такої ситуації. Говорити про те, що хтось мене попередив, було б не просто вигадкою, а умисним наклепом.

Звичайно, я давно знаю Юру Данченка і Дениса Андрієнка (агенти, з якими зв'язувався Севідов в період роботи в Сумах - прим. ред.), Ми з ними разом ще в футбол грали. Володимира Козленка знаю не так давно і виключно як агента.

Як і будь-який тренер, спілкуючись з агентами, обговорював кандидатури футболістів, які можуть допомогти досягти поставлених завдань.

Давайте почнемо з того, що я не працював в Сумах жодного дня, тут говорити навіть нема про що. Останні мої клуби - Верея, Маріуполь, Металіст і Карпати", - сказав Севідов.