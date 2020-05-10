Севідов: Ви боретеся з корупцією або з Севидовим?

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Маріуполя Олександр Севідов давно знає Юрія Данченка і Дениса Андрієнка.
Про це заявив сам фахівець.
"Це класична технологія, коли вся увага направлена на одного, щоб відвести від суті справи. 35 клубів, 40 обшуків, більше 300 осіб підозрюваних. Де все це? Ви боретеся з корупцією або боретеся з Севідовим?
По матчу Маріуполя проти Гірника-Спорту - нічого навіть не віщувало такої ситуації. Говорити про те, що хтось мене попередив, було б не просто вигадкою, а умисним наклепом.
Звичайно, я давно знаю Юру Данченка і Дениса Андрієнка (агенти, з якими зв'язувався Севідов в період роботи в Сумах - прим. ред.), Ми з ними разом ще в футбол грали. Володимира Козленка знаю не так давно і виключно як агента.
Як і будь-який тренер, спілкуючись з агентами, обговорював кандидатури футболістів, які можуть допомогти досягти поставлених завдань.
Давайте почнемо з того, що я не працював в Сумах жодного дня, тут говорити навіть нема про що. Останні мої клуби - Верея, Маріуполь, Металіст і Карпати", - сказав Севідов.
Раніше, Севідов оскаржить рішення КДК.