Президент Федерації футболу Гаїті звинувачується в сексуальних домаганнях

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації футболу Гаїті (FHF) Ів Жан-Барт звинувачується в сексуальних домаганнях протягом останніх п'яти років по відношенню вихованкам місцевого центру підготовки молодих футболістів.

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По це повідомляє The Guardian.

Англійське видання раніше опублікувало свідчення людей, в тому числі жертв і членів їх сімей. Причому, одна з колишніх вихованок центру розповіла, що одній з футболісток, на той момент неповнолітній, навіть довелося зробити аборт.

Сам же Ів Жан-Барт, який займає свою посаду з 2000 року і переобраний президентом федерації вже вшосте, заперечує всі звинувачення на свою адресу.