Джерело - офіційний сайт Динамо.
Колишній захисник Динамо Бетао готовий допомагати київському клубу після завершення кар'єри.
Про це він розповів київському клубу.
"Я хочу знову побачити сильне Динамо, яке грає в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Команда вже давно не вигравала чемпіонат України. Зараз це не те Динамо, яке я пам'ятаю. Як футболіст я вже не можу щось дати Динамо, але поза полем - звичайно, можу і хочу допомагати", - сказав Бетао.
Нагадаємо, Бетао готовий був би прийняти українське громадянство.
Раніше Бетао поділився думкою про поточну ситуацію в Динамо.