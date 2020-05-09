Колишній захисник Динамо Бетао готовий допомагати київському клубу після завершення кар'єри.

Про це він розповів київському клубу.

"Я хочу знову побачити сильне Динамо, яке грає в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Команда вже давно не вигравала чемпіонат України. Зараз це не те Динамо, яке я пам'ятаю. Як футболіст я вже не можу щось дати Динамо, але поза полем - звичайно, можу і хочу допомагати", - сказав Бетао.