Ліонель Мессі один з найкращих футболістів нового покоління.

Таку думку висловив володар Золотого м'яча Фабіо Каннаваро.

"Я з великою повагою ставлюся до Мессі. Для нового покоління він один з найкращих. Мессі - топовий гравець, але Марадона - як з іншого світу. Я ніколи не порівнюю його з іншими. Мені не довелося побачити виступи Пеле, але я протягом семи років дивився кожен матч Марадони. Він не просто один з кращих гравців, він найкращий", - сказав Каннаваро.