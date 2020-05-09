Джерело - Sky Sports.
Легендарний гравець збірної Англії Боббі Мур став найкращим футболістом, який не ставав чемпіоном АПЛ.
Про це повідомляє Sky Sports.
Друге місце зайняв екс-капітан Ліверпуля Стівен Джеррард. Трійку замкнув колишній півзахисник Тоттенгема Пол Гаскойн, єдиним трофеєм якого в Англії є Кубок, завойований в 1991 році.
ТОП-10:
1. Боббі Мур (Вест Гем, Фулгем);
2. Стівен Джеррард (Ліверпуль);
3. Пол Гаскойн (Ньюкасл, Тоттенгем, Мідлсбро, Евертон);
4. Джефф Херст (Вест Гем, Сток Сіті);
5. Гарі Лінекер (Лестер, Евертон, ТоттенГем);
6. Джиммі Грівз (Челсі, Тоттенгем, Вест Гем);
7. Гленн Ходдл (Тоттенгем, Суїндон, Челсі);
8. Джеймі Каррагер (Ліверпуль);
9. Джанфранко Дзола (Челсі);
10. Метт Ле Тисі (Саутгемптон).
Нагадаємо, в АПЛ побоюються бунту гравців через відновлення сезону.
Раніше в АПЛ можуть заборонити святкування голів і обмін футболками.