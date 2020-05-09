Очолив список легендарний Боббі Мур

Джерело - Sky Sports.

Легендарний гравець збірної Англії Боббі Мур став найкращим футболістом, який не ставав чемпіоном АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Друге місце зайняв екс-капітан Ліверпуля Стівен Джеррард. Трійку замкнув колишній півзахисник Тоттенгема Пол Гаскойн, єдиним трофеєм якого в Англії є Кубок, завойований в 1991 році.

ТОП-10:

1. Боббі Мур (Вест Гем, Фулгем);

2. Стівен Джеррард (Ліверпуль);

3. Пол Гаскойн (Ньюкасл, Тоттенгем, Мідлсбро, Евертон);

4. Джефф Херст (Вест Гем, Сток Сіті);

5. Гарі Лінекер (Лестер, Евертон, ТоттенГем);

6. Джиммі Грівз (Челсі, Тоттенгем, Вест Гем);

7. Гленн Ходдл (Тоттенгем, Суїндон, Челсі);

8. Джеймі Каррагер (Ліверпуль);

9. Джанфранко Дзола (Челсі);

10. Метт Ле Тисі (Саутгемптон).

Нагадаємо, в АПЛ побоюються бунту гравців через відновлення сезону.

Раніше в АПЛ можуть заборонити святкування голів і обмін футболками.